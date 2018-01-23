اليابان: اتفاق التجارة عبر الهادى سيوقع فى مارس بدون أمريكا





رويترز

قال وزير الاقتصاد اليابانى اليوم الثلاثاء إن 11 دولة تهدف لإبرام اتفاق تجارة بين دول آسيا والمحيط الهادي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق سابق، ستُجرى مراسم التوقيع فى تشيلى فى مارس بما يمثل نصرا كبيرا لطوكيو.

يجتمع مسؤولون تجاريون من 11 دولة فى طوكيو لمحاولة حل الخلافات بشأن إصرار كندا على حماية القطاع الثقافى مثل الأفلام والتلفزيون والموسيقى.

وقال وزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجى، إن الاتفاق الجديد سيكون "محركا للتغلب على الحماية التجارية" التى تطل برأسها فى أجزاء فى العالم، مشيرا إلى أن اليابان ستشرح أهمية الاتفاق لواشنطن على أمل إقناعها بالانضمام من جديد.

ووافق وزراء من 11 دولة من بينها اليابان واستراليا وكندا فى نوفمبرعلى العناصر الأساسية للمضى قدما دون الولايات المتحدة لكن مطالب دول من بينها كندا بإجراءات لضمان أن يحمى الاتفاق وظائف شكلت نقطة خلاف فى الاتفاق النهائي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالى مالكوم ترنبول الأسبوع الماضى إن الاتفاق الجديد سيترك الباب مفتوحا لمشاركة الولايات المتحدة فى نهاية المطاف.