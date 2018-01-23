video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 03:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بتفريغ مكالمات جنسية أجريت بين أمناء شرطة وتاجرتى مخدرات

الثلاثاء، 23 يناير 2018 07:37 م
النيابة تأمر بتفريغ مكالمات جنسية أجريت بين أمناء شرطة وتاجرتى مخدرات حبس - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت نيابة الطالبية والعمرانية برئاسة المستشار باهر حسن بتفريغ المكالمات الجنسية التى أجريت بين أمينى شرطة وتاجرتى مخدرات، والتى اتفقا خلالها على تقاضيهما رشوة جنسية ومالية من أجل تسريب معلومات عن مأموريات الضبط القضائية، التى تخرج لمداهمة الأوكار الإجرامية لتجارة المخدرة بدائرة نشاط التاجرتين الجغرافي.

وكان مصدر أمنى كشف، أن أمين الشرطة أجرى مكالمات جنسية مع إحدى المتهمات دون علم ضباط قسم العمرانية، كما تقاضى منها رشاوى مالية، وحصل على رشاوى جنسية، _كما أكدت تحقيقات النيابة_، وهو ما دفع المتهمة لتسجيلها ثم توزيعها بين عدد كبير من أصدقائها، حتى وصلت التسجيلات لرجال المباحث، وبإخطار قيادات مديرية أمن الجيزة صدرت تعليمات بضبطه.

كما تم القبض على "عريف شرطة" بقسم العمرانية، متورط أيضا فى إجراء مكالمات جنسية مع المتهمة الهاربة وشقيقة زوجها المتورطة أيضا فى تجارة الهيروين، والحصول على رشاوى مقابل تسريب معلومات لها، حيث ألقى الرائد محمد داود رئيس مباحث العمرانية، والنقيب محمود خميس، القبض على فردى الشرطة، وشقيقة المتهم المحبوس، لتأمر النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وجارى إعداد الأكمنة للقبض على المتهمة الهاربة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الجنس مقابل الخيانة".. تفاصيل الإيقاع بشرطيين سربا معلومات لتاجرتى مخدرات مقابل معاشرتهن جنسياً بالعمرانية.. التحقيقات:اتفقا على إخبارهما بمأموريات الضبط.. والنيابة حبستهما مع إحدى المتهمتين وأمرت بضبط الثانية

اخبار الحوادث

حوادث

تجارة المخدرات

مكالمة جنسية

رشوة

رشوة مالية



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة