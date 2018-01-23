النيابة تأمر بتفريغ مكالمات جنسية أجريت بين أمناء شرطة وتاجرتى مخدرات





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة الطالبية والعمرانية برئاسة المستشار باهر حسن بتفريغ المكالمات الجنسية التى أجريت بين أمينى شرطة وتاجرتى مخدرات، والتى اتفقا خلالها على تقاضيهما رشوة جنسية ومالية من أجل تسريب معلومات عن مأموريات الضبط القضائية، التى تخرج لمداهمة الأوكار الإجرامية لتجارة المخدرة بدائرة نشاط التاجرتين الجغرافي.

وكان مصدر أمنى كشف، أن أمين الشرطة أجرى مكالمات جنسية مع إحدى المتهمات دون علم ضباط قسم العمرانية، كما تقاضى منها رشاوى مالية، وحصل على رشاوى جنسية، _كما أكدت تحقيقات النيابة_، وهو ما دفع المتهمة لتسجيلها ثم توزيعها بين عدد كبير من أصدقائها، حتى وصلت التسجيلات لرجال المباحث، وبإخطار قيادات مديرية أمن الجيزة صدرت تعليمات بضبطه.

كما تم القبض على "عريف شرطة" بقسم العمرانية، متورط أيضا فى إجراء مكالمات جنسية مع المتهمة الهاربة وشقيقة زوجها المتورطة أيضا فى تجارة الهيروين، والحصول على رشاوى مقابل تسريب معلومات لها، حيث ألقى الرائد محمد داود رئيس مباحث العمرانية، والنقيب محمود خميس، القبض على فردى الشرطة، وشقيقة المتهم المحبوس، لتأمر النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وجارى إعداد الأكمنة للقبض على المتهمة الهاربة.