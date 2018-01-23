video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النفط يصعد مع رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى

الثلاثاء، 23 يناير 2018 11:49 ص
النفط يصعد مع رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى ارتفاع أسعار النفط - أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بدعم من النمو الاقتصادى الجيد واستمرار تخفيضات الإمدادات من جانب مجموعة من الدول المصدرة من بينها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 69.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 35 سنتا، أو ما يعادل 0.5 %, مقارنة مع السعر فى التسوية السابقة وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن الأعلى فى ثلاث سنوات الذى سجله فى 15 يناير  عندما بلغ 70.37 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 63.93 دولار للبرميل بارتفاع قدره 36 سنتا، أو ما يعادل 0.6 %، عن التسوية السابقة. وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 فى 16 يناير  عند 64.89 دولار للبرميل.

وكان صندوق النقد الدولى عدل أمس الاثنين صعوديا توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى فى عامى 2018 و2019 إلى 3.9 % لكليهما، بزيادة قدرها 0.2 %ة عن التحديث السابق فى أكتوبر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل تستمر أسعار النفط فى الارتفاع؟.. 3 عوامل تدعم الصعود تعرف عليها

ارتفاع أسعار النفط مع إعلان السعودية استمرار تعاون المنتجين

أسعار النفط اليوم الاثنين 22-1-2018 برنت يسجل 68.69 دولار للبرميل

النفط

اسعار النفط

أخبار الاقتصاد



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة