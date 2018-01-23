النفط يصعد مع رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى





رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بدعم من النمو الاقتصادى الجيد واستمرار تخفيضات الإمدادات من جانب مجموعة من الدول المصدرة من بينها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 69.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 35 سنتا، أو ما يعادل 0.5 %, مقارنة مع السعر فى التسوية السابقة وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن الأعلى فى ثلاث سنوات الذى سجله فى 15 يناير عندما بلغ 70.37 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 63.93 دولار للبرميل بارتفاع قدره 36 سنتا، أو ما يعادل 0.6 %، عن التسوية السابقة. وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 فى 16 يناير عند 64.89 دولار للبرميل.

وكان صندوق النقد الدولى عدل أمس الاثنين صعوديا توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى فى عامى 2018 و2019 إلى 3.9 % لكليهما، بزيادة قدرها 0.2 %ة عن التحديث السابق فى أكتوبر.