المكتب التنفيذى لوزراء المياه العرب ينتخب رئيسا جديدا للدورة 12 غدا





كتب مصطفى عنبر

تستضيف جامعة الدول العربية، غدا الأربعاء، أعمال الدورة الثانية عشرة للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه، بمشاركة ممثلى الوزارات والجهات المعنية بالمياه فى الأردن والسعودية وموريتانيا وقطر وجزر القمر والكويت والعراق والسودان.

وبحسب جدول الأعمال، سيشهد الاجتماع انتخاب رئيس جديد للمكتب التفيذى، ونائب للرئيس، من بين الدول الأعضاء بالمكتب، كما يناقش الاجتماع 23 بندا فى ضوء نتائج اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية له، التى انعقدت على مستوى كبار المسؤولين على مدى اليومين الماضيين، ومنها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائى بالمنطقة، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.

ويشهد الاجتماع تقييم عروض حول التقدم المحرز فى تنفيذ الخطة من قبل المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة، بصفته المنسق العام بين كل الشركاء المعنيين بمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية، وذلك من خلال الاطلاع على المشروعات التى تتضمنها الخطة التنفيذية للاستراتيجية ومدى التقدم المحرز فيها، كما يشهد تقديم عرض فى هذا الشأن من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا التابعة للأمم المتحدة، وعرض من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمجلس العربى للمياه وبقية الشركاء الذين يعملون على تنفيذ الخطة.

وقالت جامعة الدول العربية، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع سيناقش أيضا متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، إذ تقدم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا عروضا حول مساهمة المجلس الوزارى العربى للمياه فى الإعداد للمنتدى السياسى رفيع المستوى، المقرر عقده فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حول الهدف الخاص بالمياه، وأيضا المنتدى العربى للمياه.

وبحسب البيان أيضا، يستعرض المكتب تقريرا مفصلا حول التحضير العربى للمنتدى العالمى الثامن للمياه، المقرر عقده فى البرازيل خلال مارس المقبل، على كل المسارات السياسية والإقليمية والموضوعية والبرلمانية والمجتمع المدنى، كما يتطرق المكتب لموضوع التعاون العربى فى استغلال الموارد المائية المشتركة، من خلال عرض نتائج اجتماعات فريق العمل المكلف بإعداد دليل عربى استرشادى فى هذا الشأن.

وفيما يخص المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء فى الدول العربية وأنشطتها، يستمع المكتب فى اجتماعه لعرضين فى هذا الشأن من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والنظر فى إمكانية عقد اجتماع وزارى عربى مشترك، يضم وزراء المياه والزراعة العرب، بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، خلال العام 2018، لاعتماد مبادرة الأمن المائى والغذائى.

كما تتطرق المناقشات للجلسات التى تُعقد خلال المؤتمر العربى الثالث للمياه، الذى يُعقد بالتزامن مع الدورة العاشرة للمجلس الوزارى العربى للمياه، فى دولة الكويت خلال الفترة من 28 أبريل حتى 3 مايو المقبلين، ومن المقرر ان يستعرض المكتب موضوعات أخرى منها التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة فى الدول العربية فى مجال الموارد المائية، وتعزيز القدرات التفاوضية بين الدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، من خلال الدورات التدريبية لرفع كفاءة المفاوض العربى، وأيضا بند تطوير قطاع المياه فى فلسطين، خاصة مشروع بناء محطة التحلية فى غزة، وعقد مؤتمر المانحين خلال 2018.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا، دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد فى حوضى نهرى دجلة والفرات، وتطوير وتحسين أداء المجلس الوزارى العربى للمياه، من خلال عرض نتائج اجتماع اللجنة التى كلفها المجلس فى هذا الشأن.