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"المصرية للاتصالات" تسدد 48 مليون دولار لإنهاء نزاع الترابط الدولى

الثلاثاء، 23 يناير 2018 12:09 م
"المصرية للاتصالات" تسدد 48 مليون دولار لإنهاء نزاع الترابط الدولى المصرية للاتصالات


كتبت - هبة السيد
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وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، على الصيغة النهائية لتسوية النزاع القائم بين الشركة وشركة اتصالات مصر، بخصوص المكالمات الواردة فى إطار سياسة الشركة لإنهاء النزاعات القائمة مع شركات المحمول العاملة فى السوق. 
 
ووقعت الشركة، اتفاقية تسوية مع اتصالات مصر، تضمنت الفترة من بداية التعامل وحتى 13 يونيو 2017، وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بدفع 48 مليون دولار، لاتصالات مصر تجنبا لمخاطر محتملة تقدر بنحو أكثر من 100 مليون دولار أمريكى. 
 
 

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اتصالات مصر

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شركات المحمول



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