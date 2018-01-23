المرور يتصدى لإرهاب الموتوسيكلات ويضبط 1236 مركبة مخالفة بالمحافظات

المرور يتصدى لإرهاب الموتوسيكلات ويضبط 1236 مركبة مخالفة بالمحافظاتالثلاثاء، 23 يناير 2018 01:00 ص
مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 896 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 340 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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