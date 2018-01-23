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الثلاثاء، 23 يناير 2018 04:46 م
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"المركزى للإحصاء": 9 كيلو متوسط نصيب الفرد من "البطيخ والشمام" سنويًا

الثلاثاء، 23 يناير 2018 12:45 م
"المركزى للإحصاء": 9 كيلو متوسط نصيب الفرد من "البطيخ والشمام" سنويًا فواكه - أرشيفية


كتبت- هبة حسام
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أظهرت بيانات إحصائية، أن متوسط نصيب الفرد سنويًا من البطيخ والشمام يبلغ 9.1 كيلو جرام، ولفتت البيانات التى تضمنتها أحدث النشرات السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول الكميات المنتجة والمستهلكة للسلع الزراعية خلال 2016، إلى حجم الإنتاج المحلى لسلعتى البطيخ والشمام، والذى بلغ 1.646 مليون طن للبطيخ، و141 ألف طن للشمام.

 

وأشارت النشرة الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على النسخة التفصيلية لها، إلى حجم استهلاك البطيخ والشمام خلال عام 2016، والذى بلغ 1.734 مليون طن، فيما بلغ حجم الاستيراد لهاتين السلعتين 2000 طن، فيما تم تصدير 55 ألف طن منهما خلال العام المشار إليه، وأوضحت البيانات أيضًا أن نسبة الفاقد من سلعتى البطيخ والشمام بلغت فى 2016 نحو 188 ألف طن.

 

يذكر أن نشرة "الكميات المنتجة والمستهلكة من السلع الزراعية" لعام 2016، هى أحدث النشرات السنوية المتوفرة حول هذا الإطار، والتى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر يناير الجارى، لتتضمن حجم الإنتاج المحلى والاستهلاك وكذلك حجم التجارة الخارجية ومتوسط نصيب الفرد من عشرات السلع الزراعية والغذائية.


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