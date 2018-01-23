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الكويت تتعهد بدعم الأوضاع الانسانية فى سوريا بـ مليار و600 الف دولار

الثلاثاء، 23 يناير 2018 10:33 م
الكويت تتعهد بدعم الأوضاع الانسانية فى سوريا بـ مليار و600 الف دولار الدمار فى سوريا


أ ش أ
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أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية فى الكويت الوزير المفوض ناصر الهين اليوم الثلاثاء أن مجموع حجم تعهدات الكويت المعلنة أمام المؤتمرات الدولية للمانحين لدعم الأوضاع الإنسانية فى سوريا ودول الجوار بلغ مليار و600 مليون دولار .

وقال الهين ، فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية على هامش مشاركته فى زيارة وفد ممثلى الدول الأعضاء فى مجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا لمنطقة (البقاع) شرق لبنان أن "الكويت تقدر الجهود الأممية فى مساعدة اللاجئين السوريين وتقديم الدعم لهم".
ولفت إلى أن الزيارة جاءت بدعوة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتور احمد المريخى بعد ان اقرت فى مؤتمر المانحين الاخير لاطلاع الدول المانحة على الوضع الفعلى للاجئين السوريين وحجم الماسى التى يعانون منها.


واشار الى ضرورة الاطلاع من المجتمعات المحلية على معاناتها فى استضافة اللاجئين والحاجات التى تتطلبها للقيام بهذه الاعباء فى ظل محدودية الامكانات المتوفرة لها.


من جانبها ، قالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين فى لبنان ميراى جيرار فى تصريح ، إن مصادر تمويل برامج دعم اللاجئين السوريين غير كافية لتلبية الاحتياجات.. موضحة أن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية فى لبنان تراجع الى ما دون المليون لاجىء بفعل انتقال قسم كبير منهم الى اوروبا واستراليا وغيرها بفضل برامج اعادة التوطين فضلا عن حصول بعضهم على اقامات فى اوروبا والانتقال من لبنان. 


يذكر ان وفدا من مجموعة كبار المانحين لدعم سوريا يضم الكويت وقطر والامارات والسعودية وكندا والدنمارك والمملكة المتحدة والمانيا واليابان وهولندا والسويد والنرويج بالاضافة الى الاتحاد الاوروبى يزور لبنان قد قام بالاطلاع على اوضاع اللاجئين السوريين فى منطقة (البقاع) شرق لبنان حيث من المقرر أن يعقد غدا الاجتماع ال12 لكبار المانحين لدعم الوضع الانسانى فى سوريا.


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