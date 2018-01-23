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القضاء الإدارى يقرر إحالة دعوى الإفراج الصحى عن الطالب أحمد الخطيب للخبراء

الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:12 م
القضاء الإدارى يقرر إحالة دعوى الإفراج الصحى عن الطالب أحمد الخطيب للخبراء محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
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قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الدعوى المقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد، والتى تطالب بالإفراج الصحى عن الطالب أحمد الخطيب، لمكتب الخبراء للعرض على فريق طبى متخصص، وإعداد تقرير بالحالة المرضية .

اختصمت الدعوى رقم 38018 لسنة 71 وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون .

وقالت الدعوى، إن التقرير الطبى الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العينى التابع لجامعة القاهرة، قد كشف عن حقيقة المرض الذى يعانى منه أحمد الخطيب، الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

أوضح التقرير أنه عقب حضور "الخطيب" إلى المعمل أُجريت له كل التحاليل المطلوبة لتشخيص الحالة، ومن خلال فحص عينة بذل النخاع الخاصة، تبين وجود طفيل الليشمانيا، الذى ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة ذبابة الرمل.

 


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