القبض على موظف وشقيقه بتهمة الاتجار فى الآثار بالخصوص قليوبية





القليوبية ـ نيفين طه

ألقت مباحث قسم الخصوص، القبض على موظف بالتربية والتعليم، وشقيقه ونجل الأول، لقيامهم بالاتجار فى الآثار بمنطقة الخصوص، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم تمثال يشتبه فى أثريته، وتم التحفظ على المتهمين والتمثال، وتم تشكيل لجنة من الآثار لمعرفة ما إذا كان التمثال أثريا من عدمه، وتكثف الجهود لضبط متهم رابع، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تفيد قيام كل من، "م م ع" 57 سنة موظف بالتربية والتعليم بالخصوص، وشقيقه "ج م" صاحب محل دهب، ونجل الأول، ويدعى "ع م" بالاتجار فى الآثار، وأنهم يحوزون قطعا أثرية فى منزلهم.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير المباحث، والعميد حسام الحسينى رئيس المباحث، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة قامت قوة كبيرة من رجال المباحث بمداهمة منزلهم، وألقى القبض عليهم، وبالتفتيش تم ضبط تمثال أثرى، وقرروا أنهم حصلوا عليه من أحد أقاربهم يدعى "ع ع" من منطقة ديروط بأسيوط، مقابل مبلغ مالى قدره نصف مليون جنيه.

وتم التحفظ على التمثال، وتحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب لجنة من الآثار، لمعرفة ما إذا كان التمثال أثريا من عدمه، وضبط وإحضار المتهم الأخير بالتنسيق مع مباحث أسيوط .