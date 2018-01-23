video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 03:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على موظف بالمعاش لشبهة تزوير وثائق ثبوتية بالمنيا

الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:51 م
القبض على موظف بالمعاش لشبهة تزوير وثائق ثبوتية بالمنيا حبس


المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

ألقت مباحث الأحوال المدنية بالمنيا برئاسة العميد محمد خيري رئيس المباحث القبض على ربيع.خ.م 60 سنة كاتب سابق بمكتب صحة بالمنيا ومحال للمعاش في سبتمبر الماضي بعد أن أمر حازم رشاد وكيل النيابة العامة لبندر المنيا بضبطه وإحضاره تحت إشراف المستشار محمد نجاتي رئيس النيابة .

 

وكان قد تشكل فريق بحث مشترك بين مباحث الأحوال المدنية والجهات الصحية المختصة وتلقت الأجهزة الأمنية تقريرًا من الدكتور هاني إسحق شحاتة مفتش صحة بندر المنيا يفيد بوجود شبهة تلاعب وتزوير بقيد الوثائق الثبوتية للوفيات لـ36 حالة وفاة في عام 2016 و27 حالة وفاة في عام 2017م لم يحرر لها نماذج تبليغات 32 أ وفيات بالمخالفة لنص المادة  40 من قانون الأحوال المدنية وكذا استصدار شهادات وفاة لحالات وفاة خارج النطاق الجغرافي لاختصاص مكتب الصحة وتسهيل استصدار شهادات وفاة بعد مرور المدة القانونية للإبلاغ عن الوفاة أول 24 ساعة من حدوث الوفاة بالمخالفة لنص المادة ٣٥ من قانون الأحوال المدنية وكذا التلاعب في أرقام القيد في الدفاتر والتبليغات وشهادات الوفاة، وقيد وثائق ثبوتية لمواليد بدون إخطارات ولادة من منشآت طبية حكومية  أو خاصة واستصدار شهادات مواليد خارج النطاق الجغرافي لاختصاص مكتب الصحة بالمخالفة لنص المادة 29 من قانون الأحوال المدنية وقررت النيابة العامة حبس المذكور ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة مندوب مبيعات فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالمنيا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

مديرية الامن

امن المنيا



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة