القبض على موظف بالمعاش لشبهة تزوير وثائق ثبوتية بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

ألقت مباحث الأحوال المدنية بالمنيا برئاسة العميد محمد خيري رئيس المباحث القبض على ربيع.خ.م 60 سنة كاتب سابق بمكتب صحة بالمنيا ومحال للمعاش في سبتمبر الماضي بعد أن أمر حازم رشاد وكيل النيابة العامة لبندر المنيا بضبطه وإحضاره تحت إشراف المستشار محمد نجاتي رئيس النيابة .

وكان قد تشكل فريق بحث مشترك بين مباحث الأحوال المدنية والجهات الصحية المختصة وتلقت الأجهزة الأمنية تقريرًا من الدكتور هاني إسحق شحاتة مفتش صحة بندر المنيا يفيد بوجود شبهة تلاعب وتزوير بقيد الوثائق الثبوتية للوفيات لـ36 حالة وفاة في عام 2016 و27 حالة وفاة في عام 2017م لم يحرر لها نماذج تبليغات 32 أ وفيات بالمخالفة لنص المادة 40 من قانون الأحوال المدنية وكذا استصدار شهادات وفاة لحالات وفاة خارج النطاق الجغرافي لاختصاص مكتب الصحة وتسهيل استصدار شهادات وفاة بعد مرور المدة القانونية للإبلاغ عن الوفاة أول 24 ساعة من حدوث الوفاة بالمخالفة لنص المادة ٣٥ من قانون الأحوال المدنية وكذا التلاعب في أرقام القيد في الدفاتر والتبليغات وشهادات الوفاة، وقيد وثائق ثبوتية لمواليد بدون إخطارات ولادة من منشآت طبية حكومية أو خاصة واستصدار شهادات مواليد خارج النطاق الجغرافي لاختصاص مكتب الصحة بالمخالفة لنص المادة 29 من قانون الأحوال المدنية وقررت النيابة العامة حبس المذكور ٤ أيام على ذمة التحقيقات.