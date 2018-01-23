القبض على شخص يغش مزيلات العرق العالمية وسكاتات الأطفال بالدقهلية





الدقهلية - محمد حيزة

ألقت قوات أمن الدقهلية، القبض على شخص يقوم بتزوير وتعبئة مزيلات العرق العالمية، وسكاتات الأطفال.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، بيانا من العميد عبد الحميد الصيرفي، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن قيام "محمد ح" 40 سنة، ومقيم بناحية البجلات مركز منية النصر، بتصنيع وتعبئة مزيلات عرق لماركات تجارية شهيرة حاصلة على الحماية القانونية لعلاماتها التجارية.

وقام المذكور بتجميع الفوارغ السابق استخدامها لهذه الماركات، وإعادة تدويرها بغسلها وتعبئتها من جديد مستخدما فى ذلك مواد مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق، متخذا أحد العقارات بناحية ميت الحلوج مركز دكرنس بعيد عن أعين الأجهزة الرقابية لمزاولة نشاطه.

وتشكلت حملة تموينية، تحت إشراف ضباط ومفتشي التموين وقوة من الشرطة السريين، أسفرت عن ضبط المذكور وبحوزته، 23450 استيكر مختلف الأسماء خاصة بالمنتجات، و9000 سكاتات أطفال، و150 عبوة منتج نهائى مدون عليها إكس بخاخ مزيل للعرق بإجمالى وزن 22 كيلو جرام، و 20 كرتونة مادة خام بإجمالى وزن 192 كيلو جرام، و3900 زجاجات فارغة لزوم تعبئة مزيل العرق.

وتصنع المضبوطات، بدون ترخيص ومقلدة لشركات أخرى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006، والقانون رقم 281 لسنة 1994، والقانون رقم 82 لسنة 2002، والقانون رقم 359 لسنة 1956.

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1612 جنح مركز دكرنس لسنة 2018.