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الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:39 م
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القبض على شخص بحوزته عملات ورقية مزورة قبل ترويجها فى الغربية

الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:29 م
القبض على شخص بحوزته عملات ورقية مزورة قبل ترويجها فى الغربية المتهم والمضبوطات


الغربية – عادل ضرة
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تمكن العقيد مجدى عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط موظف بالمعاش مقيم بدائرة قسم شرطة بنها بالقليوبية، سبق اتهامه فى 14 قضية أموال عامة وتزوير ومخدرات، ومطلوب لأنتربول الرياض ضمن عصابة تزوير تأشيرات السفر للسعودية، وبحوزته 7 آلاف دولار مزورة، و1600 جنيه مصرى، وهاتف محمول.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات للعقيد مجدى عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام أحمد محمود هلال موظف بالإدارة الزراعية بالقليوبية (بالمعاش) مقيم بدائرة قسم بنها بالقليوبية بالتردد على مدينة طنطا، لترويج العملات الأجنبية المقلدة على عملائه من راغبى الحصول عليها حال تردده على دائرة المديرية.

وبتقنيين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 7 آلاف دولار مقلدة و1600 جنيه مصرى وهاتف محمول، واعترف بحيازته للمضبوطات ونشاطه فى ترويج العملات المزورة على أساس الألف دولار المقلد مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه من العملات الوطنية الصحيحة، والمبلغ المالى الصحيح المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه، وأن مصدر حصوله على العملات المزورة أحد الأشخاص يدعى "محمد خليل" مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، فتحرر المحضر 5 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 


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