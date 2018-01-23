القبض على تاجر ونجله بحوزتهما 5 تماثيل يشتبه فى أثريتها بسوهاج





سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا فى سوهاج، برئاسة الرائد أحمد عز رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بالإنابة، من ضبط 5 تماثيل يشتبه أن تكون أثرية بمنزل تاجر مينى فاتورة بدائرة القسم.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، تفيد بقيام أحد الأشخاص بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة المنزل وتفتيشه عثر على قطع أثرية.

انتقل العميد عمرو نبيل مأمور قسم شرطة طهطا، وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أحمد عز رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بالإنابة، ومعاونه النقيب محمد جعفر معاون المباحث، من ضبط 5 ثماثيل أثرية داخل منزل المأذون بتفتيشه "ح.ا.ا" 39 سنة تاجر، مقيم بشارع المستشار حلمى عبد الأخر، ونجله، وذلك أثناء تفتيش المنزل للبحث عن أسلحة نارية غر مرخصة.

كما تبين من المعاينة وجود حفر داخل المنزل يشتبه أن يكون بغية الحفر والتنقيب عن الأثار، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما القطع الأثرية، وتم التحفظ على أدوات الحفر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 279 إدارى قسم شرطة طهطا، وجار عرضهما على النيابة لتتولى التحقيق.