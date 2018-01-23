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القبض على بريطانى "عض" كلب الشرطة فى مدينة بوسكاوين

الثلاثاء، 23 يناير 2018 10:05 م
القبض على بريطانى "عض" كلب الشرطة فى مدينة بوسكاوين الشرطة البريطانية


أ ش أ
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قال مسؤولون بالشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إلقاء القبض على رجل من منطقة (نيو هامبشاير) بعد أن عض كلبا تابعا لجهاز الشرطة بينما كان الضباط يحققون فى تقارير عن إطلاق نار فى مدينة (بوسكاوين(.


وأوضحت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية أن الحادث وقع إثر مداهمة عناصر الشرطة لأحد المنازل بعد ورود أنباء عن وقوع إطلاق نار هناك، إلا أن أحد المشتبه بهما فى موقع الحادث قام بعض كلب مرافق للعناصر الشرطية. 


ومن جانبه، أوضح الملازم جيسون كيلارى من إدارة شرطة (بوسكاوين) أن شخصين مشتبه بهما قاوما الاعتقال وحاولا الفرار عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليهما، بل أن أحدهم قام بعض كلب الشرطة، قبل أن نتمكن من صعقه بالمسدس الصاعق".


وقد اتُهم المشتبه بهما بمقاومة الاعتقال والاعتداء على كلب الشرطة.

 


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