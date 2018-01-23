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الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:36 م
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القبض على أكبر تاجر لمخدر الاستروكس بطنطا

الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:28 م
القبض على أكبر تاجر لمخدر الاستروكس بطنطا مخدر الاستروكس - أرشيفية


الغربية – عادل ضرة
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تمكن المقدم حسام الجارحى مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط أكبر تاجر لمخدر الاستروكس قبل ترويجه على عملائه بمدينة طنطا، وبحوزته 25 كيس للمخدر و100قرص ترامادول.

كانت تحريات مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد توصلت لقيام اسلام محمد يونس ٢٣ سنه عاطل ومقيم شارع يوسف الصديق أول طنطا بالاتجار فى مخدر الاستروكس، واعتزامه ترويج كمية من ذات المخدر على عملائه بطنطا.

وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد مأمورية تحت إشراف العميد محمد فوزى رئيس المنطقة وتوجيهات اللواء ماهر عبد العزيز مساعد المدير وتعليمات اللواء زكريا الغمرى مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وتم ضبطه حال تردده على تقاطع شارع عثمان بن عفان مع يوسف الصديق وبحوزته 25 كيس لمخدر الاستروكس و100 قرص لعقار الترامادول المخدر كان يستعد لترويجها بالمنطقة وهاتف محمول ومبلغ مالى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.


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