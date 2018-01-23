القابضة للمياه تعلن تأييدها الكامل للقوات المسلحة فى كل قراراتها لحماية الوطن

القابضة للمياه تعلن تأييدها الكامل للقوات المسلحة فى كل قراراتها لحماية الوطنالثلاثاء، 23 يناير 2018 10:00 م
ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب
كتب أحمد حسن
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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بمختلف محافظات الجمهورية دعمها وتأييدها الكامل للقوات المسلحة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطن والتصدى لمحاولات شق صف المجتمع؛ من أجل استكمال مسيرة النهوض والارتقاء بالوطن، وتطوير البنية الأساسية فى كل المجالات لاسيما مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت الدور التاريخى للقوات المسلحة فى حماية الدولة المصرية وأبناء شعبها، والحفاظ على الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والفساد.
وعاهدت الشركة القابضة وشركاتها التابعة الشعب المصرى والقوات المسلحة أن تبذل كل غال ونفيس تأييدا لقواتنا المسلحة وصالح مصرنا الحبيبة.
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