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القابضة للمياه تعلن تأييدها الكامل للقوات المسلحة فى كل قراراتها لحماية الوطن

الثلاثاء، 23 يناير 2018 10:00 م
القابضة للمياه تعلن تأييدها الكامل للقوات المسلحة فى كل قراراتها لحماية الوطن ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب


كتب أحمد حسن
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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بمختلف محافظات الجمهورية دعمها وتأييدها الكامل للقوات المسلحة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطن والتصدى لمحاولات شق صف المجتمع؛ من أجل استكمال مسيرة النهوض والارتقاء بالوطن، وتطوير البنية الأساسية فى كل المجالات لاسيما مياه الشرب والصرف الصحى.

 

وأكدت الدور التاريخى للقوات المسلحة فى حماية الدولة المصرية وأبناء شعبها، والحفاظ على الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والفساد.

 

وعاهدت الشركة القابضة وشركاتها التابعة الشعب المصرى والقوات المسلحة أن تبذل كل غال ونفيس تأييدا لقواتنا المسلحة وصالح مصرنا الحبيبة.

 


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القابضه لمياه الشرب

القوات المسلحه

الشركه القابضه للمياه



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