القابضة للبتروكيماويات: تنفيذ توسعات شركة سيدبك باستثمارات 1.7 مليار دولار





كتب أحمد أبو حجر

قال الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات -التابعة لوزارة البترول- إنه من المقرر بدء تنفيذ مشروع توسعات شركة سيدى كرير "سيدبك" بالإسكندرية لإنتاج البروبيلين ومشتقاته والذى من المقرر تنفيذه على مرحلتين باستثمارات تزيد على 1.7 مليار دولار، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات المبدئية.

وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات فى تصريحات صحفية: إن مشروع إنتاج مشتقات الميثانول لإنتاج الفورمالدهيد بدمياط تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 50 مليون دولار ويعد هذا المشروع نموذجاً ناجحاً لتعظيم الاستفادة من منتجات شركات البتروكيماويات.

وتابع من بين المشروعات التى من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الألواح الخشبية باستغلال المخلفات الزراعية بكفر الشيخ باستثمارات حوالى 79 مليون يورو.

وأشار إلى أنه يتم حالياً إجراء دراسات مبدئية لمجمعين للتكرير والبتروكيماويات بالسويس والعلمين لإنتاج حزمة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

وأشار إلى أن الموازنة التخطيطية للشركة تهدف إلى التوسع فى إقامة مشروعات عملاقة لا يقتصر إنتاجها على المواد البتروكيماوية فقط بل منتجات أخرى متعددة تفى باحتياجات السوق المحلى مما يسهم فى تحقيق أقصى استفادة من الأراضى المخصصة لها بإقامة مشروعات تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد المتاحة والاستغلال الأمثل للمقومات الجيدة للاستثمار مثل الموقع الاستراتيجى والبنية الأساسية بما يؤهل مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة ونقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.