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الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:43 م
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العثور على جسم غريب خلال أعمال التكريك بالمجرى الملاحى لقناة السويس

الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:37 م
العثور على جسم غريب خلال أعمال التكريك بالمجرى الملاحى لقناة السويس قناة السويس - أرشيفية


بورسعيد - محمد عزام
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عثر أحد العاملين بهيئة قناة السويس، على جسم غريب خلال أعمال التكريك فى مياه مجرى قناة السويس الملاحى، بنطاق محافظة بورسعيد.
 
وقال مصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم العثور على جسم غريب، لم يتم تحديد هويته، خلال أعمال تكريك المجرى الملاحى لقناة السويس عن طريق الكراكة "صديق".
 
وأشار المصدر، إلى أنه أثناء قيام "الكراكة صديق" بأعمال التكريك بالكيلو 15 من المجرى الملاحى للقناة، أخرجت جسم من قاع المجرى الملاحى لقناة السويس إلى الجزيرة الوسطى بالكراكة.
 
وأكد المصدر، أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية والمعنية بالواقعة، للكشف عن الجسم ومعرفته ماهيته، وجارى التعامل معه بمعرفتهم، ونقله من داخل جسم الكراكة.
 
 

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