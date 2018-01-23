الصوت والضوء: توفير خدمة "الشاتل باص" لحضور العروض





كتب عبد الحليم سالم

تعاقدت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية مع إحدى شركات النقل السياحى لتنفيذ خدمة "الشاتل باص" اليومية للسائحين، ورجال الأعمال المقيمين بالفنادق فى القاهرة والأقصر وأسوان لتشجيعهم على حضور عروض الصوت والضوء وذلك طوال أيام الأسبوع.

وبحسب بيان صحفى صادر عن سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء – التابعة لوزارة قطاع الأعمال - فإن إطلاق خدمة الشاتل باص لنقل رواد الصوت والضوء تأتى فى إطار سعى الشركة لتقديم خدمة متميزة للسائحين بأسعار مناسبة.

وبحسب البيان فإن هذه الفكرة لاقت استحسان وقبول العديد من الفنادق لما لها من مردوج جيد فى حركة السياحة الوافدة إلى مصر.