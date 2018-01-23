الشرطة البلجيكية تطلق الرصاص على رجل مسلح بسكين فى محطة قطارات

الشرطة البلجيكية تطلق الرصاص على رجل مسلح بسكين فى محطة قطاراتالثلاثاء، 23 يناير 2018 10:51 م
الشرطة البلجيكية
رويترز
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ذكرت هيئة (فى.آر.تي) للبث الإذاعى والتلفزيونى الحكومية فى بلجيكا أن الشرطة أطلقت النار على رجل مسلح بسكين فى محطة القطارات الرئيسية فى مدينة جنت اليوم الثلاثاء وأن الرجل نقل للمستشفى.
وخفضت بلجيكا مستوى التهديد على المستوى الوطنى أمس الاثنين، قائلة إن هجوما لمتشددين أصبح أقل احتمالا بعد قرابة عامين من تفجيرات أودت بحياة 32 شخصا فى بروكسل.
وخفضت الحكومة مستوى التهديد إلى الثانى على مقياس من أربعة مستويات، مما يوضح خطرا متوسطا. وكانت السلطات تطبق المستوى الثالث الذى وضعها فى حالة تأهب لوجود فرصة جدية لحدوث هجوم منذ تفجيرات 22 مارس 2016.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الشرطة المحلية بشأن واقعة جنت.
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