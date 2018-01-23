السيطرة على حريق إندلع فى أحد الفنادق وسط بيروت

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أعلنت بلدية بيروت أن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذى اندلع اليوم فى غرفة تقع فى الطابق الخامس تحت الأرض فى فندق (الفور سيزون) وسط بيروت بعد أن تم اجلاء جميع النزلاء.

وأشارت البلدية ـ فى بيان مساء اليوم ـ الى أن فرق الإطفاء قامت بعمليات تبريد وتأمين المكان منعا لتجدد النيران.