السيطرة على حريق إندلع فى أحد الفنادق وسط بيروت

السيطرة على حريق إندلع فى أحد الفنادق وسط بيروتالثلاثاء، 23 يناير 2018 05:06 ص
حريق - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت بلدية بيروت أن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذى اندلع اليوم فى غرفة تقع فى الطابق الخامس تحت الأرض فى فندق (الفور سيزون) وسط بيروت بعد أن تم اجلاء جميع النزلاء.
وأشارت البلدية ـ فى بيان مساء اليوم ـ الى أن فرق الإطفاء قامت بعمليات تبريد وتأمين المكان منعا لتجدد النيران.
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