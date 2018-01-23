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الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:03 ص
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السلطات الألمانية توجه تهمة قتل حوالى 100 شخص لممرض ألمانى

الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:00 ص
السلطات الألمانية توجه تهمة قتل حوالى 100 شخص لممرض ألمانى الشرطة الألمانية


أ ش أ
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 وجهت السلطات الألمانية الاتهام إلى ممرض ، يقضى عقوبة بالسجن مدى الحياة لقتله اثنين من المرضى ، بقتل 97 مريضاً فى قضية هى الأولى من نوعها فى ألمانيا.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن التحقيق بشأن جرائم الممرض المتهم "نيلز هوجل" قد توسع بعد حديثه حول قتل ما يصل إلى 30 شخصاً خلال محاكمته عام 2015 ، مشيرة إلى أن المتهم اعترف بإعطاء المرضى حقناً قاتلة فى عيادتين بشمالى ألمانيا.


وأضافت يورونيوز أن تحقيقاً جنائياً اشتمل على استخراج أكثر من 130 جثة ، وجد أن 97 شخصاً تم حقنهم بجرعات قاتلة من أدوية القلب.


ووصفت الشرطة القضية بأنها أسوأ موجة قتل فى ألمانيا ما بعد الحرب ، فيما لم يتم الإعلان عن أسماء الضحايا حتى الآن.


وحكم القضاء الألمانى على الممرض نيلز هوجل فى عام 2008 بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع فى القتل ، وفى عام 2015 قضت المحكمة عليه ، وهو فى السجن ، بالمؤبد ، بعدما أسفرت التحقيقات الجديدة عن إدانته بقتل مريضين.


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أخبار العالم اليوم

نيلز هوجل



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