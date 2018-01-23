السفير السعودى يقيم احتفالية كبرى بمناسبة البيعة الثالثة للملك سلمان

السفير السعودى يقيم احتفالية كبرى بمناسبة البيعة الثالثة للملك سلمانالثلاثاء، 23 يناير 2018 04:00 م
السفير قطان يبايع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب مصطفى عنبر
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يقيم السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ، ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسى العربى، احتفالا بمقر السفارة السعودية بالقاهرة، مساء اليوم، بمناسبة البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين لملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
يستعرض السفير قطان، خلال الحفل، الإنجازات التى حقّقها العاهل السعودى منذ تولّي مقاليد الحكم فى 23 يناير 2015.
يحضر الحفل نخبة من الوزراء والمفكرين والسياسيين والسفراء العرب والأجانب، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير والكتاب.
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