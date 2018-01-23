السفير البريطانى ينشر صورة للقاهرة من طائرته: مسافر لندن أشوفكم بعد كام يوم





كتبت مريم بدر الدين

نشر السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، صورة للقاهرة من أعلى، خلال استقلاله الطائرة للذهاب إلى لندن لحضور منتدى التعليم العالمى".

وعلق كاسن على الصورة، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" القاهرة من فوق.. مسافرين لندن والدنيا مغيمة، بس كله يهون علشان منتدى التعليم العالمي.. هشارك معاكم التطورات، وأشوفكم بعد كام يوم".



السفير البريطانى

كما نشر صورة مع شاب مصرى يدعى "عادل" تقابل معه خلال رحلته، قائلا :" عادل بيدرس فى جامعة برونيل وحصل على ميدالية ذهبية فى كاراتيه خلال فترة دراسته. عادل ده باشا".