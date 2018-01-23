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السجن 33 سنة لـ5 أردنيين كونوا عصابة سرقت 100 مليون جنيه ومجوهرات

الثلاثاء، 23 يناير 2018 09:42 م
السجن 33 سنة لـ5 أردنيين كونوا عصابة سرقت 100 مليون جنيه ومجوهرات المتهمين عقب القبض عليهم


كتب محمود نصر
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قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدي، بحبس 5 اردنيين كونوا تشكيل عصابى لسرقة العقارات السكنية، بمناطق القاهرة الجديدة ومدينة نصر، وارتكبوا 11 واقعة، بالسجن 3 سنوات عن كل واقعة بإجمالي 33 سنة لكل متهم، كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من ارتكابهم واقعة اخري  حيث شرعوا فى سرقة احدى الفلل لكنهم فشلوا ولاذوا بالهرب.
 
واستندت المحكمة في حكمها لإدانتهم بارتكاب وقائع سرقة قدرت بـ 100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب وسيارات، بعدما اطمأنت بتحريات الأجهزة الأمنية،  ومقاطع الفيديو التي كشفت المتهمين اثناء ارتكابهم للجرائم. 
 
وأمر القاضي بتسليم المضبوطات والسيارات والمشغولات الذهبية لمالكيها بعد التعرف عليها.
 
 
 

 


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