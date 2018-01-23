الزراعة: توقيع بروتوكولين مع "التموين" والخدمة الوطنية لتوزيع ماشية وصوب زراعية

الزراعة: توقيع بروتوكولين مع "التموين" والخدمة الوطنية لتوزيع ماشية وصوب زراعيةالثلاثاء، 23 يناير 2018 08:18 م
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
كتب عز النوبى
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يوقع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، غدًا الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لتدبير رءوس ماشية لتوزيعها على صغار المربين، وذلك بحضور اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمحاسب السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى.
كما توقع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أيضًا غدًا بروتوكول تعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لبدء إطلاق مشروع الصوب الزراعية، وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
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