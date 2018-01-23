الذهب يرتفع مع تراجع الدولار.. وصعود الأسهم بعد استئناف أنشطة الحكومة الأمريكية





رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، فى الوقت الذى وصل فيه الدولار إلى أدنى مستوى فى 3 أعوام.. لكن صعود الأسهم العالمية حد من المكاسب بعد استئناف الأنشطة الحكومية فى الولايات المتحدة.

ولم يتأثر الذهب تقريبا بإغلاق الحكومة الأمريكية فى الجلسة السابقة وتحرك فى نطاق ضيق.

وارتفع الذهب فى التعاملات الفورية 0.2 %إلى 1336.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالى، وصعد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للتسليم فى فبراير 0.3 % إلى 1335.70 دولار للأوقية.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكى، أمس على خطة إنفاق مؤقتة حتى الثامن من فبراير لإنهاء توقف الأنشطة الحكومية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.2% إلى 996.60 دولار للأوقية. وكان المعدن لامس أعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة، وارتفعت الفضة 0.2 % إلى 17.04 دولار للأوقية فى حين لم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 1097.97 دولار للأوقية.