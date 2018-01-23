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الخارجية التركية: أردوغان سيتحدث مع ترامب غدا بشأن عفرين

الثلاثاء، 23 يناير 2018 07:02 م
الخارجية التركية: أردوغان سيتحدث مع ترامب غدا بشأن عفرين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


أنقرة (رويترز)
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قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سيتحدث مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب غدا الأربعاء، فى الوقت الذى تمضى فيه أنقرة قدما فى هجومها ضد وحدات حماية الشعب الكردية التى تساندها الولايات المتحدة فى منطقة عفرين السورية.

وفى حديث للصحفيين على هامش مؤتمر فى باريس، ذكر تشاووش أوغلو أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون بضرورة توقف واشنطن عن دعم وحدات حماية الشعب الكردية من أجل أن تتعاون الدولتان العضوان فى حلف شمال الأطلسى فى سوريا.

كان وزير الخارجية التركى قال فى وقت سابق اليوم إن بلاده تسعى لتجنب أى اشتباك مع القوات الأمريكية أو الروسية أو السورية لكنها ستتخذ أى خطوات لازمة لضمان أمنها، وذلك فى اليوم الرابع من هجومها الجوى والبرى ضد القوات الكردية فى شمال غرب سوريا. 


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