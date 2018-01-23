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الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:07 م
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الخارجية التركية: أبلغنا أمريكا بضرورة إنهاء دعم وحدات حماية الشعب

الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:37 م
الخارجية التركية: أبلغنا أمريكا بضرورة إنهاء دعم وحدات حماية الشعب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


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قال وزير الخارجية التركى، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ نظيره الأمريكى بضرورة إنهاء الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية من أجل التعاون فى سوريا.

ودعا وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، أنقرة إلى "ضبط النفس" فى هجومها على الأكراد فى سوريا.

وقال ماتيس إن العنف يزعزع منطقة كانت مستقرة، وأن العمليات التركية في سوريا تصرف الانتباه عن المساعى لدحر تنظيم داعش.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة التركية ألقت القبض على 42 شخصا من بينهم سياسى مؤيد للأكراد خلال الليل بتهمة "نشر دعاية إرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعى عن العملية العسكرية التركية التى تستهدف فصيلا كرديا مسلحا فى سوريا.

  


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