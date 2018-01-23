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الجيش التركى يرتكب مذبحة فى عفرين ويقتل 260 من وحدات حماية الشعب الكردية

الثلاثاء، 23 يناير 2018 09:50 م
الجيش التركى يرتكب مذبحة فى عفرين ويقتل 260 من وحدات حماية الشعب الكردية الجيش التركى


رويترز
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أعلن الجيش التركى، اليوم الثلاثاء مقتل ما لا يقل عن 260 من مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية وداعش فى عملية عفرين السورية.

وتواصل قوات الجيش التركى غزوها للأراضى السورية لليوم الرابع على التوالى عقب الحملة العسكرية التى أطلقها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتقليم أظافر القوات الكردية التى أعلنت عن إدارة ذاتية وفيدرالية شمال سوريا.

وشنت القوات التركية هجوماً عنيفاً بطائراتها المقاتلة والمدفعية الثقيلة على القرى الواقعة شمال سوريا، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيين وأطفال. فيما قال المتحدث الرسمى باسم وحدات حماية الشعب الكردية فى عفرين، بروسك حسكة، أن 24 جنديا من الجيش التركى قتلوا بسبب الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا.


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