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التحالف الدولى: مقتل 150 من داعش فى ضربات جوية بسوريا

الثلاثاء، 23 يناير 2018 10:41 م
التحالف الدولى: مقتل 150 من داعش فى ضربات جوية بسوريا سوريا


رويترز
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قال التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش فى سوريا إنه قتل نحو 150 من مقاتلى التنظيم فى ضربات جوية يوم السبت فى وسط وادى الفرات فى سوريا.

وذكر بيان صدر اليوم الثلاثاء "الضربات الدقيقة كانت تتويجا لإعداد مكثف من المخابرات للتأكد من موقع مركز للقيادة والسيطرة تابع لتنظيم داعش فى موقع يسيطر عليه التنظيم سيطرة تامة فى وسط وادى الفرات المتنازع عليه".

وأضاف البيان أن الضربات وقعت قرب الشعفة فى سوريا وقتل بين 145 و150 متشددا.

 

 


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سوريا

التحالف الدولى

داعش



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