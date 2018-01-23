البيت الأبيض: نأمل فى طرح خطة للسلام بالشرق الأوسط خلال 2018





رويترز

قال مسئول بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل فى طرح خطة للسلام بالشرق الأوسط خلال 2018 لكن يتعين أن يكون الإسرائيليون والفلسطينيون مستعدين، حيث أوضح أن كبار موظفى البيت الأبيض لم يتواصلوا مع القيادة الفلسطينية منذ ما قبل إعلان ترامب فى 6 ديسمبر والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار المسئول أنه لا دولة أخرى تعتقد أن بالإمكان إيجاد بديل لعملية السلام التى تقودها أمريكا ويعتقد أن الفلسطينيين لا يرون ذلك أيضا.

وأعلن المسئول أنه يأمل بامتداد خطة السلام إلى المنطقة الأوسع وأن تساعد فى إقامة علاقات بين إسرائيل وجيرانها، مؤكدا أن العمل ما زال جاريا على خطة السلام ومهمة أمريكا هى ضمان أن تكون الخطة منصفة.