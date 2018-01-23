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الاتحاد العام لعمال مصر يعلن إقامة مهرجان لدعم ترشيح السيسى.. الثلاثاء

الثلاثاء، 23 يناير 2018 10:35 م
الاتحاد العام لعمال مصر يعلن إقامة مهرجان لدعم ترشيح السيسى.. الثلاثاء محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر


كتب محمود راغب
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قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى، إقامة مهرجان عمالى لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، ويقام المهرجان بنادى المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة يوم الثلاثاء المقبل.

 

وصرح محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، بأن المهرجان يأتى عرفانا من عمال مصر بما حققته مصر من إنجازات خلال السنوات الأربعة الماضية فى مختلف مجالات التنمية، بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسى، مؤكدا أن عمال مصر على قلب رجل واحد يقفون خلق قيادة الرئيس السيسى من أجل استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

 


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