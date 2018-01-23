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الاتحاد الأوروبى يحذف الإمارات وتونس من القائمة السوداء للملاذات ضريبية

الثلاثاء، 23 يناير 2018 01:39 م
الاتحاد الأوروبى يحذف الإمارات وتونس من القائمة السوداء للملاذات ضريبية الاتحاد الأوروبى - أرشيفية


رويترز
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أكد وزراء مالية الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء حذف ثمانى دول بينها الإمارات وتونس من قائمة سوداء للملاذات الضريبية، وذلك بعد شهر من وضع القائمة.

وقال الاتحاد الأوروبى فى بيان "باربادوس وجرينادا وجمهورية كوريا ومكاو ومنغوليا وبنما وتونس والإمارات العربية المتحدة هى الولايات القضائية التى حُذفت من القائمة".

ولم تُعلن تفاصيل الالتزامات التى قطعتها الدول الثمانى على نفسها رغم دعوات مفوض شؤون الضرائب فى الاتحاد الأوروبى بيير موسكوفيتشى لذلك.

وقررت دول الاتحاد الأوروبى الشهر الماضى وضع قائمة سوداء فى مسعى لتضييق الخناق على ممارسات التهرب الضريبى بعد الكشف عن سلسلة من مخططات التهرب فى الخارج بما فى ذلك وثائق بنما.

وتضم القائمة حاليا ساموا الأمريكية والبحرين وجوام وجزر مارشال وناميبيا وبالاو وسانت لوسيا وساموا وترينيداد وتوباجو.

 

 


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