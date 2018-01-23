الإليزية: ماكرون أبلغ أردوغان قلقه من الهجوم التركى فى عفرين السورية

الإليزية: ماكرون أبلغ أردوغان قلقه من الهجوم التركى فى عفرين السوريةالثلاثاء، 23 يناير 2018 08:52 م
عفرين
أ ف ب
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أعلن قصر الإليزية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أبلغ أردوغان "قلقه" حيال الهجوم التركى فى سوريا.
وقالت مصادر فى قصر الرئاسة بتركيا، إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن بلاده اتخذت جميع التدابير اللازمة لمنع سقوط ضحايا مدنيين فى عملية عفرين بسوريا.
وأضافت المصادر أن أردوغان وماكرون اتفقا فى اتصال هاتفى على مواصلة الاتصالات فيما يتعلق بالجهود الرامية لحل القضية السورية وتبادلا المعلومات بشأن التوغل التركى فى شمال سوريا.
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