الإليزية: ماكرون أبلغ أردوغان قلقه من الهجوم التركى فى عفرين السورية





أ ف ب

أعلن قصر الإليزية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أبلغ أردوغان "قلقه" حيال الهجوم التركى فى سوريا.

وقالت مصادر فى قصر الرئاسة بتركيا، إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن بلاده اتخذت جميع التدابير اللازمة لمنع سقوط ضحايا مدنيين فى عملية عفرين بسوريا.