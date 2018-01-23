الإفراج عن زعيم احتجاجات 2014 فى هونج كونج بكفالة





هونج كونج (أ ف ب)

أفرج الثلاثاء، بكفالة عن الناشط جوشوا وونج الذى أصبح رمزا للتظاهرات المؤيدة للديموقراطية فى هونج كونج، بعد أن استأنف حكم السجن الصادر بحقه لدوره فى احتجاجات 2014.

وكان حكم على جوشوا وونج بالسجن 3 أشهر بتهمة إزدراء القضاء بسبب عدم رضوخه لقرار قضائى لإخلاء مخيم أقيم خلال التظاهرات التى شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة، وأودع السجن الأربعاء الماضى.

وأفرج عن وونج البالغ من العمر 21 عاما، بكفالة بعد أن اعتبر قاض أنه يملك القاعدة القانونية اللازمة لاستنئاف الحكم.

وكان أطلق سراح الناشط بكفالة بانتظار صدور حكم الاستئناف فى قضية ثانية يحاكم فيها وتتعلق بالتظاهرات.

واعتبر قاضى محكمة الاستنئاف أندرو شونج أن الحكم "لم يأخذ فى الاعتبار بما يكفى" سن الشاب لدى حدوث الوقائع.

ورفض طلب ناشط ثان يدعى رفائيل وونج حكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر ونصف شهر، بالإفراج عنه بكفالة لأن القاضى اعتبر أن لا اساس قانونيا للاستنئاف فى ملفه.

وفى نظر المدافعين عن الديموقراطية فإن هذه الأحكام القضائية تشكل دليلا إضافيا على سعى بكين لتعزيز هيمنتها على المستعمرة البريطانية السابقة.

وحكم على جوشوا وونج لدوره فى تجمع اعتبر غير قانونى، فى 26 سبتمبر 2014، ويومها تسلق المتظاهرون عوائق معدنية ودخلوا ساحة سيفيك كوير الواقعة فى مجمع حكومى.

وأدى هذا التحرك إلى تظاهرات صاخبة، وبعد يومين بدأت الحركة الجماهيرية المؤيدة للديموقراطية عندما اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الجموع التى احتمت بالمظلات.