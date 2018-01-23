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الإعدام لاثنين وبراءة شقيقيهما بعد اتهامهم بقتل شخص بخصومة ثأرية بسوهاج

الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:25 م
الإعدام لاثنين وبراءة شقيقيهما بعد اتهامهم بقتل شخص بخصومة ثأرية بسوهاج محكمة


سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم، وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "وائل.أ" وشقيقه جمال شنقًا، فيما برأت شقيقهما الثالث حسام بعد اتهامهم بقتل شخص من عائلة حمد، أخذًا بالثأر بدائرة مركز طما بأن أطلقوا عليه النيران من أسلحة آلية حتى لقى مصرعه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أكرم عبد المنعم إبراهيم وأحمد عبد الغنى البطل، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز طما، عندما تلقى مدير أمن سوهاج بلاغًا بمقتل شخص من عائلة حمد بدائرة مركز طما بعد إطلاق النيران عليه، وبالانتقال والفحص كشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين المتهمين من عائلة الشمندى والمجنى عليه من عائلة حمد، حيث ترصد المتهمون للمجنى عليه وأطلقوا عليه النيران من أسلحة آلية كانت بحوزتهم حتى سقط على الأرض ولقى مصرعه في الحال .

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر وإحالتهم لمحكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.


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