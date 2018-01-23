الأمن اللبنانى يكشف تواصل مواطن مع إسرائيليين ولقائه بهما خارج البلاد

الأمن اللبنانى يكشف تواصل مواطن مع إسرائيليين ولقائه بهما خارج البلادالثلاثاء، 23 يناير 2018 05:14 م
الشرطة اللبنانية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
كشفت المديرية العامة لأمن الدولة فى لبنان، عن تواصل اللبنانى (ه.م)، مع إسرائيليين مقيمين داخل فلسطين المحتلة ولقائه بهما خارج البلاد، وإصدار جواز سفر غير لبنانى له لاستخدامه فى الدخول إلى فلسطين تحت ساتر نشاط رياضى وذلك بعد أن أبدى تأييده للتطبيع مع إسرائيل والسفر إليها.
وأشار بيان لأمن الدولة اللبنانى، اليوم، أنه فى 19 يناير الجارى، وبناء على إشارة القضاء المختص، تم القبض على اللبنانى المذكور، وذلك قبل إقدامه على السفر ودخوله فلسطين المحتلة.
وحذر البيان، المواطنين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى التواصل مع أشخاص إسرائيليين تحت أى ساتر، منعا لاستدراجهم وتجنيدهم لصالح العدو، أو الوقوع فى فخ التطبيع، لما يرتبه ذلك عليهم من عقوبات منصوص عليها فى القانون اللبنانى.
إضافة تعليق
من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين
مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة