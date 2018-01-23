الأمن اللبنانى يكشف تواصل مواطن مع إسرائيليين ولقائه بهما خارج البلاد

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كشفت المديرية العامة لأمن الدولة فى لبنان، عن تواصل اللبنانى (ه.م)، مع إسرائيليين مقيمين داخل فلسطين المحتلة ولقائه بهما خارج البلاد، وإصدار جواز سفر غير لبنانى له لاستخدامه فى الدخول إلى فلسطين تحت ساتر نشاط رياضى وذلك بعد أن أبدى تأييده للتطبيع مع إسرائيل والسفر إليها.

وأشار بيان لأمن الدولة اللبنانى، اليوم، أنه فى 19 يناير الجارى، وبناء على إشارة القضاء المختص، تم القبض على اللبنانى المذكور، وذلك قبل إقدامه على السفر ودخوله فلسطين المحتلة.

وحذر البيان، المواطنين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى التواصل مع أشخاص إسرائيليين تحت أى ساتر، منعا لاستدراجهم وتجنيدهم لصالح العدو، أو الوقوع فى فخ التطبيع، لما يرتبه ذلك عليهم من عقوبات منصوص عليها فى القانون اللبنانى.