video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمن اللبنانى يكشف تواصل مواطن مع إسرائيليين ولقائه بهما خارج البلاد

الثلاثاء، 23 يناير 2018 05:14 م
الأمن اللبنانى يكشف تواصل مواطن مع إسرائيليين ولقائه بهما خارج البلاد الشرطة اللبنانية - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

كشفت المديرية العامة لأمن الدولة فى لبنان، عن تواصل اللبنانى (ه.م)، مع إسرائيليين مقيمين داخل فلسطين المحتلة ولقائه بهما خارج البلاد، وإصدار جواز سفر غير لبنانى له لاستخدامه فى الدخول إلى فلسطين تحت ساتر نشاط رياضى وذلك بعد أن أبدى تأييده للتطبيع مع إسرائيل والسفر إليها.

وأشار بيان لأمن الدولة اللبنانى، اليوم، أنه فى 19 يناير الجارى، وبناء على إشارة القضاء المختص، تم القبض على اللبنانى المذكور، وذلك قبل إقدامه على السفر ودخوله فلسطين المحتلة.

وحذر البيان، المواطنين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى التواصل مع أشخاص إسرائيليين تحت أى ساتر، منعا لاستدراجهم وتجنيدهم لصالح العدو، أو الوقوع فى فخ التطبيع، لما يرتبه ذلك عليهم من عقوبات منصوص عليها فى القانون اللبنانى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمن اللبنانى يلقى القبض على مشتبه به فى قتل موظفة السفارة البريطانية بلبنان

الأمن اللبنانى يلقى القبض على سورى بتهمة القتال مع جبهة النصرة

صور.. الأمن اللبنانى يطلق الغاز المسيل أثناء مظاهرة قرب السفارة الأمريكية

الأمن اللبنانى: زياد عيتانى أقر بجمع معلومات لحساب الموساد الإسرائيلى

اخبار عربية

امن الدولة اللبنانى

اخبار لبنان

التخابر مع اسرائيل

اخبار العرب

اخبار لبنان



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة