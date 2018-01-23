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الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:48 م
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الأمم المتحدة: التدخل التركى فى عفرين السورية تسبب بنزوح 5 آلاف مواطن

الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:28 م
الأمم المتحدة: التدخل التركى فى عفرين السورية تسبب بنزوح 5 آلاف مواطن عملية عفرين


رويترز
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ذكر تقرير للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر محلية أن العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التى تدعمها الولايات المتحدة فى سوريا تسببت فى نزوح ما يقدر بـ 5 آلاف شخص فى منطقة عفرين حتى أمس الاثنين، لكن بعضا من أكثر الفئات الضعيفة لم تتمكن من الفرار.

وجاء فى التقرير أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لخمسين ألف شخص فى عفرين ولديها إمدادات لثلاثين ألفا فى حالة زيادة النزوح إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية فى محافظة حلب. 

 
وأوضحت المنصة الدولية للأمم المتحدة، أنها مستعدة لتقديم مساعدات إلى 50 ألف شخص فى عفرين ويمكنها تقديم العون إلى 30 ألفا آخرين حال استمرار النزوح. 
 
 

 


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