الأغلبية البرلمانية تعقد مؤتمرا بالفيوم لدعم السيسي فى انتخابات الرئاسة





الفيوم – رباب الجالي

عقد ائتلاف دعم مصر، مؤتمرا بمحافظة الفيوم لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك فى نادى قارون الرياضى، وعلى هامش المؤتمر التقى أعضاء الائتلاف المحافظ الدكتور جمال سامى، الذى استعرض خطة المحافظة للتنمية الشاملة.

كما استعرض محافظ الفيوم خلال اللقاء المشروعات الجارى تنفيذها فى كل القطاعات، مثل مستشفى الفيوم العام الجديد بمدينة دمو، والمنطقة الصناعية الجديدة التى تستهدف إتاحة فرصة للصناعات كثيفة العمالة، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة بالمحافظة ووضعها على خارطة التنمية الشاملة، كما استعرض المحافظ تجربة القرى المنتجة التى تتوسع فيها الفيوم وما ستوفره من فرص عمل جيدة لأبناء المحافظة.

حضر اللقاء المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، واللواء سعد الجمال رئيس الائتلاف الشرفى، والنائب طاهر أبو زيد النائب الأول لرئيس الائتلاف، والنائب مجدى مرشد الأمين العام للائتلاف، والنائب عمرو غلاب نائب رئيس الائتلاف.

وأكد محافظ الفيوم خلال لقائه أعضاء وقيادات الأغلبية البرلمانية، أن أعضاء مجلس النواب عن المحافظة شاركوا فى تقديم كل المساعدات لدعم المشروعات والخدمات فى الوزارات المختلفة، وعرض وطرح الحلول خلال لقاءات مكثفة.

وعلى هامش الزيارة والمؤتمر، افتتح أعضاء ائتلاف دعم مصر مركز تنمية المجتمع بالفيوم، وأكد زعيم الأغلبية أن هذا المركز يأتى فى إطار مبادرات ائتلاف دعم مصر للتواصل مع الجماهير والتعرف على مشكلاتهم على أرض الواقع، وطرح حلول جذرية لها، وأكد اللواء سعد الجمال أن الرئيس السيسي حريص على وضع شباب مصر فى مقدمة اهتماماته، من خلال خلق فرص عمل لهم، وشن حرب على البطالة والفقر والجهل، سعيا إلى بناء مصر الحديثة التى تعتمد على أيدى شبابها وعبر مشروعات حقيقية.



جانب من المؤتمر



نواب الفيوم في المؤتمر



مؤتمر دعم مصر