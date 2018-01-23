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استشهاد آمر سرية القبض والتحرى جراء تفجير سيارتين بمدينة بنغازى

الثلاثاء، 23 يناير 2018 11:37 م
استشهاد آمر سرية القبض والتحرى جراء تفجير سيارتين بمدينة بنغازى تفجير بنغازى - أرشيفية


أ ش أ
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أكد الناطق باسم القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوى،استشهاد آمر سرية القبض والتحرى الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحمد على الفيتورى،متأثرًا بجراحه جراء التفجير الذى وقع قرب مسجد «بيعة الرضوان» بمنطقة السلمانى الشرقى فى مدينة بنغازى. 

وكان انفجاران لسيارتين ببنغازى قد اسفرا عن مقتل 9 مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

 


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