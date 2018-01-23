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ارتفاع حصيلة تفجيرى مدينة بنغازى الليبية إلى 11 قتيلا و إصابة 27 آخرين

الثلاثاء، 23 يناير 2018 10:08 م
ارتفاع حصيلة تفجيرى مدينة بنغازى الليبية إلى 11 قتيلا و إصابة 27 آخرين أحداث فى بنغازى


كتب أحمد جمعة
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قتل 11 أشخاص وأصيب 27 آخرين فى تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة بنغازى شرق ليبيا.
 
 
فيما أكدت مصادر إعلامية ليبية استهداف العميد المهدى الفلاح نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، موضحة أنه يتلقى علاج فى مستشفى الجلاء بمدينة بنغازى.
 
 
 

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