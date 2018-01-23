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"إنشاءات البترول الإماراتية" تفوز بعقد هندى قيمته 327 مليون دولار

الثلاثاء، 23 يناير 2018 11:00 م
"إنشاءات البترول الإماراتية" تفوز بعقد هندى قيمته 327 مليون دولار ارشيفية


رويترز
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قالت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الثلاثاء، إنها فازت بعقد قيمته 327 مليون دولار من مؤسسة النفط والغاز الطبيعى الهندية لإقامة بنية تحتية بحرية قبالة الساحل الغربى للهند.

والإنشاءات البترولية شركة لأعمال الهندسة والتوريدات والبناء مملوكة بحصة أغلبية للشركة القابضة العامة (صناعات) فى أبوظبى وقد فازت بعدة عقود من مؤسسة النفط والغاز الهندية من قبل.

وقالت الشركة فى بيان، إن العقد يشمل أعمال المسح والتصميم والبناء لخمس منصات آبار نفطية وخطوط أنابيب وكابلات فضلا عن خدمات التشغيل فى حقل راتنا التابع لمؤسسة النفط والغاز قبالة الساحل الغربى للهند.


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