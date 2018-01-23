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إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بشمال سيناء

الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:08 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بشمال سيناء حادث تصادم


شمال سيناء محمد حسين
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أفادت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء اليوم، الثلاثاء، بإن 5 أشخاص أصيبوا  فى انقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها على طريق العريش القنطرة.
 
وقالت المصادر إن سيارة ملاكي شمال سيناء أثناء سيرها على الطريق انقلبت فى منطقة قسم رمانة، بينما أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد المركزى لتلقى العلاج وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

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