إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بشمال سيناء





شمال سيناء محمد حسين

أفادت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء اليوم، الثلاثاء، بإن 5 أشخاص أصيبوا فى انقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها على طريق العريش القنطرة.

وقالت المصادر إن سيارة ملاكي شمال سيناء أثناء سيرها على الطريق انقلبت فى منطقة قسم رمانة، بينما أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد المركزى لتلقى العلاج وأخطرت النيابة للتحقيق.