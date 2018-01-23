إصابة مدير مكافحة التجسس بجهاز المخابرات الليبية فى تفجير انتحارى ببنغازى

إصابة مدير مكافحة التجسس بجهاز المخابرات الليبية فى تفجير انتحارى ببنغازىالثلاثاء، 23 يناير 2018 10:01 م
تفجير - صورة أرشيفية
كتب محسن البديوى
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ارتفع عدد ضحايا التفجيرين الانتحاريين فى بنغازى فى ليبيا إلى 11 قتيلًا على الأقل، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.
كما أفادت مصادر بإصابة مدير إدارة مكافحة التجسس بجهاز المخابرات الليبية العميد المهدى الفلاح، فى تفجير سيارة مفخخة بحى السلمانى فى بنغازى.
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