إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز "زعترة" جنوب نابلس

إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز "زعترة" جنوب نابلسالثلاثاء، 23 يناير 2018 02:19 م
قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله(أ ش أ)
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى النار على شابين فلسطينيين، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن، على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، شمالى الضفة الغربية.
وانتشرت صور الحادث على المواقع الإخبارية وظهر فيها الشابان وهما مصابان وملقيان على الأرض وبجانب أحدهما سكين ويحيط بهما عدد من قوات الجيش الاسرائيلى حيث زعم الاحتلال أنها كان محاولة طعن.
ولم يتسن معرفة تفاصيل أخرى.
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