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إصابة فتاة سقطت من الدور الرابع في بورسعيد

الثلاثاء، 23 يناير 2018 09:00 م
إصابة فتاة سقطت من الدور الرابع في بورسعيد اسعاف


بورسعيد - محمد عزام
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أصيبت فتاة بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، باشتباه كسر بالفقرات القطنية، نتيجة سقوطها من الدور الرابع بمنطقة فاطمة الزهراء فى نطاق حى الضواحى .

 

وتلقى الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إشارة من مستشفى بورسعيد العام تفيد بوصول "رضا.ز.م"، 22 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالفقرات القطنية، إثر سقوطها من الدور الرابع بمنطقة فاطمة الزهراء .

 

وجارٍ تقديم العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، والتحري عن ملابساتها .

 


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