إصابة فتاة سقطت من الدور الرابع في بورسعيد

اسعاف
بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق
أصيبت فتاة بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، باشتباه كسر بالفقرات القطنية، نتيجة سقوطها من الدور الرابع بمنطقة فاطمة الزهراء فى نطاق حى الضواحى .
وتلقى الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إشارة من مستشفى بورسعيد العام تفيد بوصول "رضا.ز.م"، 22 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالفقرات القطنية، إثر سقوطها من الدور الرابع بمنطقة فاطمة الزهراء .
وجارٍ تقديم العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، والتحري عن ملابساتها .
إضافة تعليق
من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين
مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة