إصابة ضابط و3 شرطيين فى انفجار آلية أمنية بالعريش





شمال سيناء - محمد حسين

أفادت مصادر أمنية وطبية أن ضابط و3 شرطيين أصيبوا اليوم فى انفجار استهدف آلية أمنية تقلهم بشمال سيناء وتم نقلهم لمستشفى العريش .

أوضحت المصادر أن الانفجار وقع على طريق العريش، ونتج عنه إصابة عقيد الشرطة، سيد أحمد صابر47 سنة، بشظايا متفرقة بالجسد، وفردى الشرطة، السيد عبد الحليم إبراهيم 38 سنة، بشظايا بالوجه والرقبة، وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم 30 سنة، بكدمات متفرقة بالجسد، ومجند الشرطة، محمد أحمد سعيد 22 سنة، بكسر بالذراع الأيسر.