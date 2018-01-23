إزالة اشغالات وضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزة

إزالة اشغالات وضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزةالثلاثاء، 23 يناير 2018 02:23 م
حملات إزالة-ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أستهدفت إزالة الإشغالات وتحرير المخالفات الخاصة بالتعدي علي الشوارع والميادين، وأسفرت الحملة عن تحرير 460 مخالفة تعدي وإشغال طريق، كما تم تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات علي أملاك الدولة ونهر النيل.
وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث عن تنفيذ 215 حكم قضائي، وضبط 15 قضية مخدرات، و4 أسلحة نارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
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